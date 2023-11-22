المؤتمرنت -

الأمين المساعد للمؤتمر يلتقي ممثل جبهة النضال الشعبي ويجدد مساندة الشعب الفلسطيني

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيدبع، ممثل جبهة النضال الفلسطيني في صنعاء طارق طه لولو.



وفي بداية اللقاء تم قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني البربري خصوصاً في قطاع غزة.



ورحب الأمين العام المساعد للمؤتمر بممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ناقلاً إليه وإلى الأمين العام للجبهة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس ورفاقه في قيادة المؤتمر.



وجدد الشيخ عبدالله مجيدبع موقف المؤتمر المساند والداعم للشعب الفلسطيني، قائلاً: إن الشعب اليمني وفي مقدمتهم المؤتمريون يشعرون بالمأساة التي تشهدها غزة جراء حرب الإبادة النازية التي يمارسها المحتل الصهبوني بحقهم بدعم ومساندة من القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وبشكل فاضح ومخالف للاعراف والمواثيق الدولية.



وأشار الأمين العام المساعد للمؤتمر إلى أن اليمنيين يبذلون ما بوسعهم لنصرة إخوانهم الفلسطينيين سواءً أكان ذلك بالموقف السياسي أو بالمهرجانات والمظاهرات أو بالتبرعات المادية أو بالدعم الإعلامي وصولاً إلى المشاركة العسكرية عبر ضرب الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيرات وانتهاءً باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية.



وقال مجيدبع إن موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني ثابت منذ تأسيس دولة الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم وهو موقف لن يتغير، مذكراً بأن اليمن فتحت ذراعيها لاخوانها الفلسطينيين حين ضاقت بهم السبل في عام 1982م واحتضنت القيادات الفلسطينية في صنعاء.



واختتم الأمين المساعد للمؤتمر بالتشديد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لحرب إبادة، مجدداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني بكل السبل والوسائل حتى تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



من جانبه استعرض ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطورات الأحداث الناجمة عن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة والسعي لتصفية الفضية الفلسطينية عبر محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارجها، مؤكداً أن هذا المشروع لن ينجح وسيسقط أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



وثمن طارق لولو مواقف الشعب اليمني ومواقف المؤتمر الشعبي العام الداعمة دائماً لفلسطين ولشعبها، مشيراً إلى أن اليمنيون هم أكثر شعب عربي يعتبر قضية فلسطين بأنها قضيته خلال مختلف مراحل النضال الفلسطيني منذ أربعينيات القرن الماضي.



وأكد ممثل حبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنه ورغم حجم الخسائر والتضحيات التي تسقط في غزة جراء عدوان المحتل الصهيوني والتي لم يسلم منها لا البشر ولا الشجر ولا الحجر إلا إن الشعب الفلسطيني سيخرج منتصراً في النهاية لأنه يدافع عن أرضه وحريته وكرامته وإنسانيته وحقه في أن يكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



حضر اللقاء من جانب المؤتمر عبده العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية، والدكتور نبيل الحمادي عضو اللجنة العامة مقرر الهيئة للشوروية، وخالد الفقيه عضو الأمانة العامة رئيس دائرة العلاقات العامة، ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية.