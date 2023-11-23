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المؤتمر نت - حيا الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقوى المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو

أبو عبيدة في تسجيل جديد: نحيي إخواننا في اليمن

المؤتمرنت -
أبو عبيدة في تسجيل جديد: نحيي إخواننا في اليمن
حيا الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقوى المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة مساء اليوم، إنه تم استهداف 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و33 آلية (صهيونية) في آخر 72 ساعة.

وأعلن أنّ المقاومة تواصل على مدى 48 يوماً توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل كيان الاحتلال، مشيراً إلى أنّ المقاومة نجحت خلال الأيام الثلاثة الماضية في تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال ما أسفر عن سقوط قتلى بشكل محقّق.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ أحد المقاومين هاجم 8 جنود للاحتلال شرقي مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى، كما فخّخ المقاومون أمس عين نفق وفجّروه بقوة لـ"جيش" الاحتلال.

وأكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام أنّ الاحتلال ما يزال يخفي خسائره العسكرية، مشدّداً على أنّ قيادة الاحتلال المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة.

وتابع قائلاً: إن خسائر إسرائيل البشرية لم تبدأ إذا قررت المضي قدما في عدوانها البري، مضيفا أن "العدو قرر وضع جنوده أيضا في المحرقة التي أرادها لسكان غزة، وكل المشاهدات في الميدان تقول إن هؤلاء الذين تم الزج بهم للمعركة ليسوا جاهزين لها ولا يدركون عواقبها".

ووجه أبوعبيدة التحية لشعب الضفة الغربية المحتلة وقال إنهم يمثلون "طليعة شعبنا في مواجهة قطعان المستوطنين والاحتلال". كما وجه التحية لليمن ولبنان والعراق والذين قال إنهم "يحاصرون العدو ويدكون حصونه بعدما حركتهم صرخات غزة ونداءات مقاومتها".

وأضاف: ”نخص إخوتنا في اليمن، يمن العروبة والاسلام الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.

وبشأن الهدنة، قال أبو عبيدة إنّ الاحتلال وافق في هذه الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية على ما كانت تطرحه المقاومة سابقاً.

ودعا الجميع خصوصاً في الضفة "لتجاوز التضامن اللفظي والتحرك ضد العدو في كل جغرافيا فلسطين وحدودها التاريخية".

كما دعا أهل الأردن إلى تصعيد كل أوجه التحرك الشعبي ضد الاحتلال، قائلاً "أنتم يا أهل الأردن كابوس الاحتلال الذي يسعى ويجتهد لتحييده وعزله عن قضيته"، مضيفا "ندعو كل أحرار العالم لإيلام العدو في كل مكان له فيه مصلحة".

وختم أبوعبيدة بتحية أهل غزة على "ثباتهم الأسطوري الذي يؤكد تمسكهم بأرضهم ومقدساتهم"، وقال "إننا منكم وبكم ونشد على أيديكم في مواجهة الاحتلال".








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