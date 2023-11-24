الجمعة, 24-نوفمبر-2023 الساعة: 08:32 م - آخر تحديث: 08:25 م (25: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيكتب التاريخ الموآقف لثورة طوفان الأقصى المبارك في سجلّه الخآلد؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف العدو الصهيوني محيط مستشفى اليمن السعيد

الصحة تدين استهداف محيط مستشفى اليمن السعيد

المؤتمرنت -
الصحة تدين استهداف محيط مستشفى اليمن السعيد
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف العدو الصهيوني محيط مستشفى اليمن السعيد، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتوقف الخدمات الطبية.

واستنكرت الوزارة في بيان، استمرار جرائم كيان الاحتلال الصهيوني وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وكذا إمعانه في تدمير المستشفيات والمراكز الصحيّة وسيارات الإسعاف، وقتل واعتقال العاملين فيها.

وأشار البيان إلى أن استهداف محيط مستشفى اليمن السعيد يُضاف إلى سلسلة جرائم كيان الاحتلال وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة، حيث قصفت قوات العدو واقتحمت العديد من المستشفيات وقتلت وأصابت المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الإسعافية والمرضى والنازحين.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني مازال يمارس أشكالاً مبتكرة في عالم الجريمة من خلال حرب ممنهجة على القطاع الصحي في تحد سافر لكل قيم الإنسانية على مرأى ومسمع المجتمع الأممي الذي لم يعد له دوراً غير حماية المجرم.

ولفت البيان إلى جريمة اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الأطباء، فجر الخميس، بعد توقيفهم عند حاجز احتلالي على الطريق الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.

وندد باستمرار العدو الصهيوني في قصف ماتبقى من المستشفى الإندونيسي حيث طال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني مهدداً حياة 200 جريح وكادر طبي.

وحملت الوزارة الأمم المتحدة وهيئاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المسؤولية الكاملة عن التقاعس والتماهي مع كيان العدو والصمت المخزي إزاء الجرائم والمجازر المرتكبة بحق المنظومة الصحية والطواقم الطبية والمرضى والجرحى.

وطالبت بالفتح الفوري لكافة المعابر لتقديم المساعدة الإنسانيّة، والمساندة الإغاثيّة العاجلة لسكّان غزّة، وسرعة تقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة، باعتبارهم مجرمي حرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر مقابل انخفاض الدولار
رياضة: الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل
فنون ومنوعات: كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية
محافظات: مخيم طبي مجاني للعيون في المدان بعمران
رياضة: ثلاثي برشلونة يحصد جوائز ماركا
فنون ومنوعات: هند صبري تستقيل من “الأغذية العالمي”
عربي ودولي: شهداء وجرحى في غارات مكثفة على غزة
مجتمع مدني: أسباب تزايد الإنفلونزا والزكام في الليل
علوم وتقنية: لا تنم على بطنك... لهذا السّبب
عربي ودولي: 14854 شهيداً و36 ألف مصاب في غزة
أخبار: شهيد و6 جرحى بنيران سعودية في صعدة
عربي ودولي: أبو عبيدة: نحيي إخواننا في اليمن
أخبار: "تغيرات حادة وسريعة".. الجوبي يحذّر المزارعين
اقتصاد: استقرار الدولار واليورو يرتفع مقابل الروبل
فنون ومنوعات: سجن محمد رمضان سنة
عربي ودولي: هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً
عربي ودولي: القسام تكشف تفاصيل الهدنة وتبادل الأسرى
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء بغزة
أخبار: لجنة نصرة الأقصى تدعو للاحتشاد غداً
أخبار: منح 74 ألف شهادة إعفاء ضريبي لصغار المكلفين
أخبار: الوهباني يعزي أسامة الشامي بوفاة والدته
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة أحمد مكين
أخبار: ضبط 3699 سيارة ودراجة نارية مخالفة بصنعاء
رياضة: باريس يفعل بند شراء عقد راموس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023