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المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، 126 مخالفة تموينية خلال الرقابة الميدانية على الأسواق الأسبوع الماضي

ضبط 126 مخالفة تموينية بالحديدة في أسبوع

المؤتمرنت -
ضبط 126 مخالفة تموينية بالحديدة في أسبوع
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، 126 مخالفة تموينية خلال الرقابة الميدانية على الأسواق الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير مكتب الصناعة، يحيى عطيفة، أن فرق الرقابة الميدانية على الأسواق ضبطت 31 مخالفة عدم إشهار، وتسع مخالفات رفع أسعار، و43 مواد منتهية، وثمان عدم وجود ميزان.

وأفاد بأن من ضمن المخالفات المضبوطة 25 مخالفة نقص أوزان، ومخالفتين غش تجاري، ومخالفتين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلع مخالفة للمواصفات، وست مخالفات إعاقة مهام اللجان.

وأشار عطيفة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات في مديريات الحالي والميناء والقناوص والتحيتا والزهرة والحجيلة والضحي، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفات، مهيبًا بجميع التجار الالتزام بلوائح الوزارة.








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