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المؤتمر نت - أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات حملة الاعتقالات الوحشية، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الكادر الطبي بمستشفى الشفاء، خلال عمليات الإخلاء، التي فرضتها قوات الاحتلال

منظمة حقوقية تدين اعتقالات الاحتلال للكادر الطبي في غزة

المؤتمرنت -
منظمة حقوقية تدين اعتقالات الاحتلال للكادر الطبي في غزة
أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات حملة الاعتقالات الوحشية، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الكادر الطبي بمستشفى الشفاء، خلال عمليات الإخلاء، التي فرضتها قوات الاحتلال.

وأشارت منظمة إنسان في بيان لها، إلى أنه على رأس قائمة من تم اعتقالهم مدير المستشفى، الدكتور محمد أبو سلمية، الذي اقتادته قوات الاحتلال إلى مكان مجهول عقب إيقاف قافلة المرضى والطواقم الطبية، وتعرضهم للاستجواب، وسوء المعاملة.

وأوضح البيان أن عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي، التي تطال كوادر طبية من أبناء غزة مخالفة للقانون وجريمة بكل المقاييس.. محملا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة بشأن سلامتهم، واحترام حقوقهم الكاملة.

ودعت منظمة إنسان للحقوق والحريات إلى التضامن مع الكادر الطبي من أبناء غزة، وإدانة واستنكار الجرائم المتكررة بحق المستشفيات والمراكز الصحية والكوادر الطبية من أبناء غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على أهمية استغلال أجواء الهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التواجد الحقوقي والإعلامي لنقل تفاصيل الكارثة، التي يعانيها أبناء غزة.








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