المؤتمرنت -

القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها العسكريين

أعلنت كتائب القسام، يوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.



وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام إن القادة الأربعة الذين استشهدوا في معركة "طوفان الأقصى" هم أحمد الغندور، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد محمد حمادة عضو المكتب الإعلامي في حركة حماس والناطق باسمها في مدينة القدس المحتلة، بمدينة جباليا.



ويوم السبت، نعت حركة حماس القيادي في الحركة أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق بالإنابة.



وأشارت إلى أن وفاته جاءت بعد إصابته جراء القصف الصهيوني العنيف على غزة.