الأحد, 26-نوفمبر-2023 الساعة: 10:48 م - آخر تحديث: 10:33 م (33: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أفرج الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن 39 طفلاً أسيراً فلسطينياً ضمن بنود اتفاق التهدئة الذي دخل يومه الثالث في قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 39 طفلاً أسيراً فلسطينياً

المؤتمرنت -
الاحتلال يفرج عن 39 طفلاً أسيراً فلسطينياً
أفرج الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن 39 طفلاً أسيراً فلسطينياً ضمن بنود اتفاق التهدئة الذي دخل يومه الثالث في قطاع غزة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين وعددهم 21، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم في استقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى الداعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم، وجميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال وعددهم 39، منهم 21 من مدينة القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: القسّام تفرج عن أسير روسي محتجز
فنون ومنوعات: وفاة ممثل مصري شهير أثناء التصوير
رياضة: أستون فيلا يعمّق جراح توتنهام
قضايا وآراء: من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
عربي ودولي: القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها العسكريين
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
اقتصاد: الذهب يُغلق فوق 2000 دولار للأوقية
رياضة: أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر البريميرليغ
رياضة: نيوكاسل يخمد انتفاضة تشيلسي برباعية
أخبار: منظمة تدين اعتقالات الاحتلال للكادر الطبي بغزة
أخبار: الطقس يفاجئ اليمن.. والجوبي يكشف التفاصيل
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الزمر
عربي ودولي: القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى
رياضة: برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو في الليغا
رياضة: المغرب يودّع كأس العالم للناشئين
رياضة: تعادل ليفربول وسيتي في البريميرليغ
فنون ومنوعات: مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للبرتقال
عربي ودولي: 55 قتيلاً بفيضانات الصومال
أخبار: استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: انخفاض الدولار واستقرار الين الياباني
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
رياضة: كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023