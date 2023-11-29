المؤتمرنت -

صنعاء: حملة لإزالة العشوائيات ومسببات الازدحام

دشن مكتبا الأشغال العامة والطرق في مديريتي صنعاء الجديدة وسنحان بمحافظة صنعاء حملة ميدانية لإزالة المظاهر المشوهة والعشوائيات ومسببات الازدحام المروري في الخطوط الرئيسية.



تستهدف الحملة التي تنفذ بالتعاون مع صندوق النظافة والمرور بالمديريتين، إزالة المظاهر العشوائية ورفع السيارات المتهالكة، ابتداءً من جولة بيت بوس مرورا بجولة دار سلم وشارع تعز وصولاً إلى سوق الوحدة وسوق حزيز.



وأوضح القائم بأعمال مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية، أن الحملة هدفت إلى تنظيم مرور المركبات ومنع الازدحام والمظاهر العشوائية للبسطات والباعة المتجولين في الطرق الرئيسية والأسواق المستحدثة بجانب خطوط السير.



ونوه بجهود الفرق الميدانية في تنظيم الأسواق، مؤكدا العمل على تعزيز آليات الرقابة في الميدان للحد من العشوائيات وإزالتها، وبما يسهم في منع الاختناقات المرورية وابراز الصورة الحضارية لشوارع ومدن المحافظة.



بدورهما أوضح مديرا أشغال سنحان المهندس محمد الآنسي، وصنعاء الجديدة المهندس عمار ناجي أن الحملة ستعقبها حملات مكثفة لإزالة بسطات وصنادق البيع والحد من المظاهر المخالفة التي تتسبب في عرقلة حركة مرور السيارات.



وأفادا بأنه تمت إزالة 12 بسطة و4 صنادق لبيع القات و3 مغاسل سيارات" سرويس متنقل" وضبط 9 سيارات لبيع البرتقال وموقع لبيع الحطب، ورفع مستخدمي الأرصفة من أصحاب المحلات التجارية ومعارض السيارات.



وأكدا عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات بحق المخالفين وغير الملتزمين باللوائح، واستمرار الحملة بصورة يومية في المديريتين.



شارك في التدشين مديرو إدارة المرافق والأسواق رازح السعيدي، والمشاريع المهندس صدام الريشة، والشؤون القانونية عبد السلام الغزالي.

