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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر

الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الاكرم

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ56 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي تحقق فيه النصر بطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن وتجسيد وحدة وتلاحم ابناء الشعب اليمني في مقاومة الظلم والاستبداد والاحتلال من خلال ثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر.

ان شعبنا اليمني ومثلما نجح في طرد المحتل البريطاني بعد مائة وثمانية وعشرين عاما من الاستعمار البغيض لجنوب الوطن فانه قادر اليوم على ان يحقق الاستقلال الثاني من المحتلين الجدد مهما كانت مسمياتهم او الاقنعة التي يحاولون بها اخفاء حقيقة انتهاكهم لسيادة بلدنا.

نهنئكم مرة أُخرى بعيد الاستقلال الوطني، سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة، ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

اخوكم الشيخ/
خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام








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