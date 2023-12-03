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المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 15 ألفا و523، وأكثر من 41316 إصابة، 70% منهم من الأطفال والنساء

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 15523

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 15523
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 15 ألفا و523، وأكثر من 41316 إصابة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، حيث وسعت دائرة استهدافها للمدنيين وقصفت جميع مناطق القطاع دون استثناء رغم ادعائها وجود مناطق آمنة.

وأضاف القدرة أن الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، كما اتهم الاحتلال بتعمد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يعتقل 35 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.








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