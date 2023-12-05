المؤتمرنت -

اجتماع حكومي يناقش تطوير موانئ الحديدة

ناقش اجتماع بميناء الحديدة اليوم برئاسة وزير النقل عبدالوهاب الدرة جوانب التنسيق بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر والغرفة الملاحية وإجراءات تحسين خدمات موانئ الحديدة وآلية تطويرها.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس بحري ياسر محمد أحمد ونائبه زيد الوشلي ورئيس الغرفة الملاحية حسن عبدالله ومدير جمرك ميناء الحديدة عبدالله حبيب ومدير هيئة الشئون البحرية دكتور إبراهيم الموشكي وممثلي الغرفة الملاحية والقطاعات العاملة بميناء الحديدة، الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها المؤسسة والجهات العاملة بها من كافة النواحي في استقبال السفن وترحيل البضائع التي تصل ميناء الحديدة.



وأشاد وزير النقل بجهود العاملين في كافة الجهات بالميناء، مؤكداً أهمية الارتقاء بآليات العمل وتقديم خدمات تسهم في تنشيط حركة الميناء الملاحية والتجارية.



وحث على تعزيز التنسيق بين إدارة المؤسسة والجهات العاملة بها والجهات ذات العلاقة والمتعاملين لما من شأنه معالجة الإشكاليات وتجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان والحصار على موانئ المؤسسة.



فيما ثمن رئيس الغرفة الملاحية حسن عبدالله جهود قيادة وزارة النقل والمؤسسة والجهات العاملة بميناء الحديدة في تطوير آليات العمل وتحسين الأداء وتذليل الصعوبات التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين.



بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أهمية تكاتف جهود جميع الجهات للارتقاء بالنشاط الملاحي والتجاري في موانئ المؤسسة.



من جهتها أبدت الجهات العاملة في ميناء الحديدة، الاستعداد تقديم التسهيلات للقطاع الخاص وتبسيط إجراءات عمليات استقبال السفن والبضائع والسلع، والوقوف إلى جانب القطاع الخاص وحل أي إشكاليات تواجهه.



عقب ذلك اطلع وزير النقل ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر ونائبه على أعمال إنزال وتركيب بوج بحرية جديدة في القناة والممر الملاحي بميناء الحديدة التي تمتد بطول 12 ميلاً وعرض 200 متر.



وخلال الزيارة التفقدية لحركة النشاط في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، طاف الدرة وقحيم في جميع أقسام الميناء والأرصفة .. واطلعا على آلية التفريغ والترحيل للبضائع، واستمعا من رئيس المؤسسة، المهندس بحري ياسر، ونائبه، زيد الوشلي، والمختصين في الميناء، إلى شرح حول مجمل ما تقدمه القطاعات العاملة من خدمات وتسهيلات لاستقبال السفن، وتفريغ حمولاتها من البضائع والمواد، وترحيلها أولا بأول.



وشدد الوزير الدرة، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتقديم كل التسهيلات للخطوط الملاحية وكبار المستوردين لجعل موانئ البحر الأحمر اليمنية جاذبة للنشاط التجاري .. مثمناً دور المؤسسة والعاملين في الميناء في تنفيذ مهام استقبال السفن والبضائع التجارية رغم ما تواجهه من تحديات مختلفة.



فيما أشاد محافظ الحديدة بالجهود المبذولة في رفع وتيرة العمل بموانئ الحديدة .. مؤكدا على أهمية الدعم الفني والمالي، وتلبية المتطلبات التشغيلية للمؤسسة حتى تتمكن القيام بمهامها الوطنية والاقتصادية.



وأشاد بما يتم تقديمه في موانئ الحديدة من تسهيلات لكبار المستوردين، واستقبال السفن، وسرعة استكمال إجراءات عمليات التفريغ والتفتيش والترحيل.