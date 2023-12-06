المؤتمرنت -

المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال في غزة

لليوم الـ61، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة، وخاضت معارك بطولية في خانيونس.



وأعلنت كتائب القسام، أنّ مقاوميها استهدفوا 12 آلية صهيونية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أكّدت أنهم استهدفوا مجموعات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون.



كذلك نجح مقاومو القسام في قنص 4 جنود صهاينة شرقي مدينة خان يونس، وجنديين آخرين في منطقة القرارة، واستهدفوا دبابة صهيونية في محور شرقي مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".



واستهدف المقاومون منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وبالأسلحة الرشاشة، في محور شرقي مدينة خان يونس.



كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت برشقة صاروخية قاعدة "رعيم" العسكرية في غلاف غزة. وأفيد عن سقوط صاروخ للمقاومة بشكل مباشر على مصنع إسرائيلي في أشكول بغلاف غزة.



ولاحقاً، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



وأكدت الكتائب، أن مقاتليها "دكت قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".



من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس عن قصف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب عبر "تليغرام"، إن مقاتليها قصفوا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجيش الاحتلال بمحيط منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس.



وكشفت في بيان منفصل، عن استهدافها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة "OG" مضاد للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خانيونس.



يأتي ذلك في ظل توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياتها البرية في جنوب قطاع غزة، عقب انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة، مكثفا من غاراته الجوية على مختلف مناطق القطاع.



وفي وقت سابق اليوم، أقر الاحتلال بارتفاع عدد قتلى جنوده إلى 9 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 410 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.