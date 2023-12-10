الأحد, 10-ديسمبر-2023 الساعة: 05:03 م - آخر تحديث: 04:31 م (31: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - اشادة فلسطينية بقرار اليمن منع مرور السفن الصهيونية

المقاومة الفلسطينية تشيد بقرار اليمن منع مرور السفن الصهيونية

المؤتمرنت -
المقاومة الفلسطينية تشيد بقرار اليمن منع مرور السفن الصهيونية
أشادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قرار اليمن لمنع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وقالت حماس في بيان لها، الليلة الماضية: "نعدّ القرار قراراً شجاعاً وجريئاً ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيوني الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوماً."

ودعت الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقاً من مسؤولياتهم التاريخية، ومن منطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان النازي الذي يرتكبه العدو الصهيوني بدعم أمريكي.

وأعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مساء السبت، عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى كيانِ العدو الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ.. مؤكدة أن هذه السفن ستصبحُ هدفًا مشروعًا لها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أستون فيلا يوقف قطار أرسنال
فنون ومنوعات: فتاة فلسطينية تعاتب العالم قبل استشهادها
رياضة: ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في الليغا
رياضة: بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية
عربي ودولي: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين
ثقافة: (الأمن القومي المعاصر وبناء الدولة) كتاب جديد للعثربي
ثقافة: الماجستير بامتياز في الإعلام للباحث أحمد الكبسي
رياضة: صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليغ
رياضة: يوفنتوس يهزم نابولي ويتصدر مؤقتاً
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: القسام توقع قوتين للاحتلال بكمينين
أخبار: "يونيسف": أطفال غزة في أخطر مكان بالعالم
أخبار: افتتاح معرض المنتجات المحلية بمناخة صنعاء
علوم وتقنية: 10 أطعمة غنية بالحديد لشتاء دافئ
أخبار: مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر
أخبار: (فيتو أمريكي) يعيق مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
أخبار: أبو عبيدة يقدم حصيلة للمواجهة البرية في غزة
أخبار: 17490 شهيداً في غزة بينهم 7870 طفلاً
أخبار: صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني
عربي ودولي: 273 فلسطينياً استشهدوا داخل مراكز الإيواء
فنون ومنوعات: 9 أشياء قد تحجب الشعور بالبهجة
أخبار: طقس اليوم.. احذروا الصقيع والرياح القوية
أخبار: اعتراف صهيوني بسقوط ضحايا في صفوفه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023