المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر، استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والبنية التحتية ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها واستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.



ففي 17 ديسمبر 2015، شن طيران العدوان غارة على منطقة العرقوب بمديرية الطيال في محافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية.



وقصف مرتزقة العدوان في مناطق الماس والمخدرة بالجدعان في محافظة مأرب، فيما شن الطيران أكثر من عشر غارات على معسكر الماس ونقطة حلحلان بالجدعان وسلسلة من الغارات على منطقة المخدرة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب مواطنان في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على جسر النمصة بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن 26 غارة على مناطق الثعبان ومندبة وآل الحماقي وآل قراد وآل مجدع بمديرية باقم الحدودية وسبع غارات خلف كهلان بمديرية صعدة وغارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر، وألقى قنبلتين عنقوديتين على منطقة الملاحيظ بالمديرية نفسها.



وشن طيران العدوان غارتين على كسارة أحجار في منطقة الحنشات بمديرية نهم محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة، وغارتين على جمارك حرض وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، وأربع غارات على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة يختل بمديرية المخا ومثلها على مديرية الجند بمحافظة تعز، وغارتين على جبل عطان بأمانة العاصمة، وغارة على رقابة ثيا وثلاث غارات على الربوعة في عسير.



وفي 17 ديسمبر 2017، استشهدت عشر نساء في ثلاث غارات شنها طيران العدوان واستهدفت موكب عرس بمنطقة آل هيسان بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.



واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم مدير مدرسة في غارة شنها طيران العدوان على إحدى المدارس بمنطقة الوجيز في مديرية موزع بمحافظة تعز، كما شن خمس غارات على منطقة الشاذلي.



واستهدف طيران العدوان في محافظة الحديدة بغارتين الطريق الواصل بين مديريتي حيس والخوخة وبثلاث غارات منطقة الدوار بمديرية الحوك، وبغارتين سوق السمك في منطقة الفازة بمديرية التحيتا خلفت جميعها أضراراً مادية.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وخمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



طيران العدوان شن 11 غارة على منطقة الأجاشر في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج وغارتين على موقعي الشرفة والشبكة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب طفل برصاصة في رأسه أطلقها مرتزقة العدوان عليه أثناء رعيه الأغنام في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما أطلقوا أكثر من 12 قذيفة مدفعية بالقرب من فندق الواحة وغرب مصنع يماني، وأكثر من 100 قذيفة على مدينة الدريهمي، واستهدفوا بعشرات القذائف منطقة 7 يوليو وقرية المنظر وقرية الزعفران.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على الخط العام في منطقة الزبيلة بمديرية الضحي في المحافظة نفسها.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مديرية ميدي بمحافظة حجة.



طيران العدوان استهدف بخمس غارات قبالة جبل قيس وشرق جبل جحفان في جيزان، وشن 11 غارة وعدة صواريخ من مروحيات الأباتشي على صحراء الأجاشر قبالة نجران، و14 غارة على مناطق متفرقة في نجران.



وفي 17 ديسمبر 2019، اندلع حريق في مزارع المواطنين بمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة إثر قصف للمرتزقة بأكثر من 13 قذيفة هاون، وقصفوا بالمدفعية مزارع المواطنين جنوب مديرية التحيتا، واستهدفوا بكثافة بالرشاشات المختلفة منطقة الجبلية بالمديرية.



وفي مديرية الدريهمي قصف مرتزقة العدوان بالقذائف المدفعية قرية الشجن واستهدفوا بالرشاشات والمدفعية مناطق متفرقة، بينما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية ماهلية وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وغارتين على جبل الحضن في آل سالم بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة الصوح قبالة نجران، وبغارة وادي جارة في جيزان.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل سبع غارات على مديرية الدريهمي، وقصفوا بـ20 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة منطقتي القرشية والجاح في مديرية بيت الفقيه، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جنوب منطقة الجاح، كما قصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 17 ديسمبر 2021، استهدف طيران العدوان بـ15 غارة منطقة البلق في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وبخمس غارات المجمع الحكومي في مديرية الحزم وبغارتين منطقة سلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وشن الطيران المعادي غارة على جمارك حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مطار تعز وغارة على مدرسة في جبل المجاعشة بمديرية مقبنة.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطنان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمنطقة عكوان في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة في حين قصف المرتزقة الصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة واستحدثوا تحصينات قتالية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.