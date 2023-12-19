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المؤتمر نت - تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل القطاع، وتوقع خسائر مادية في صفوف قوات الاحتلال

المقاومة تواصل ضرب جيش الاحتلال في غزة

المؤتمرنت -
المقاومة تواصل ضرب جيش الاحتلال في غزة
تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل القطاع، وتوقع خسائر مادية في صفوف قوات الاحتلال.

ففي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، أعلنت كتائب القسّام، أنّ مقاتليها أوقعوا قوّة إسرائيلية مكوّنة من 12 جنداً في كمينٍ مُحكم، مضيفين أنّهم استهدفوا القوّة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفةٍ مُضادة للأفراد، وجرى إيقاعهم جميعاً بين قتيلٍ ومصاب.

وأعلنت "القسّام"، أنّ مقاتليها دمّروا جرّافة إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105"، ما أدّى إلى مقتل سائقها في حي الشيخ رضوان شمالي غزّة.

أما وسط قطاع غزّة، استهدفت كتائب "القسّام" جرّافةً عسكرية من نوع "D9" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزّة، بقذيفة من نوع "الياسين 105" ما أدّى إلى مقتل طاقهما.

كما أعلنت استهداف قوّة إسرائيلية مُتحصّنة داخل مبنىً في منطقة المغراقة بقذيفة "TBG" وقذيفتي "RPG" والاشتباك معها.

وفي سياقٍ متصل، خاض مقاتلو المقاومة الفلسطينية، اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزّة.

واستهدفت "القسّام" برج جرافة إسرائيلية، ودبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة من نوع "الياسين 105"، في تل الزعتر شمالي قطاع غزّة.

وأعلنت، "سرايا القدس" استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" في محور تل الزعتر شمالي القطاع.

وفي جنوبي قطاع غزّة، استهدفت "القسّام" دبابتين من نوع "ميركافا"، وذلك باستخدام قذيفة من نوع "الياسين 105"، وأخرى جرى استهدافها بعبوة عمل فدائي في خان يونس.

كما استهدفت "القسّام" قوّةً إسرائيلية بقذيفة من نوع "TBG"، وأوقعت أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وفي السياق ذاته، فجّر مقاتلو "القسّام" عبوةً رعدية مُضادة للأفراد في قوّة إسرائيلية مكوّنة من 7 جنود تحصّنت في أحد المنازل، وعاودوا استهدافها بقذيفة من نوع TBG مضادة للدروع شرق مدينة خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ ومُصاب.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنّ مقاتليها أوقعوا 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيلٍ ومُصاب في حي الشجاعية شرق مدينة غزّة، وذلك بعد اشتباكاتٍ ضارية استخدموا فيها الأسلحة الرشاشة.

وقالت السرايا إنّها نفّذت عملية استحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون، مستهدفةً تجمعاً للآليات الإسرائيلية وتمركزاً لجنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح.

كما أكدت أنّها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال في "تبة أبو صفية"، شرق المغازي باستخدام قذائف الهاون.

وأعلنت "سرايا القدس" أنّها دكَّت أيضاً التحشدات العسكرية لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.

كذلك، بثّتت مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي الذي نفذته على خطّ إمداد "الجيش" الإسرائيلي، في محاور شرق خان يونس، وقد رُصدت 4 طائرات إسرائيلية تقوم بإجلاء عدد من القتلى والمصابين.

وأعلنت "سرايا القدس" أنّها قصفت آليات ومرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ومحيط معهد النجّار في محور التقدّم شرق خان يونس بوابلٍ من قذائف الهاون.

في غضون ذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى، منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132 قتيلاً، وذلك بعد إعلان "الجيش" عن مقتل جندي في معارك شمالي غزة.

وتأتي هذه الاعترفات الإسرائيلية بشأن أعداد القتلى والجرحى، في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الفلسطينية الالتحام مع القوات الإسرائيلية من مسافر صفر وتوقعها في الكمائن المحكمة في مناطق التوغّل.








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