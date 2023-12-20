المؤتمرنت -

أبو عبيدة يكشف حصيلة خسائر جيش الاحتلال

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ مقاتلي القسام تمكّنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً.



وقال أبو عبيدة، في بيان عبر "تلغرام" اليوم الأربعاء، إنّ المقاومين قتلوا 25 جندياً وأصابوا العشرات من جنود الاحتلال بجروحٍ متفاوتة، كما استهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، مشيراً إلى أنّ المقاومين اشتبكوا مع القوات من مسافة صفر واستهدفوا فرق الإنقاذ التابعة لهم.



وتابع أنّه تمّ تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافةً إلى عملية قنص استهدفت أحد الجنود.



وأكّد الناطق باسم القسام أنّ المقاومين دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.



وأشار أبو عبيدة إلى أنّ كتائب القسام أمطرت "تل أبيب" برشقةٍ صاروخية، إضافةً إلى إطلاق وابلٍ من الصواريخ في اتجاه مستعمرة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة.



تدمير آليات إسرائيلية

وقبل قليل، قالت كتائب القسام -في بيانات متتالية على تليغرام- إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وإنهم أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.



كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.



وأضافت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.



وقبل ذلك أعلنت القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.



كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف الياسين 10، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



وفي غضون ذلك، أقرّ جيش الاحتلال، بارتفاع عدد القتلى، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، إلى 134 قتيلاً، بعد إعلانه مقتل جندي جديد من لواء "جفعاتي" في جنوبي قطاع غزة الأربعاء.