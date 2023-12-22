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المؤتمر نت - تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع للأسبوع الثامن على التوالي، مكبّدةً إياه خسائر كبيرة في صفوفه

المقاومة تكبد الاحتلال قتلى جدد وتجبره على التراجع

المؤتمرنت -
المقاومة تكبد الاحتلال قتلى جدد وتجبره على التراجع
تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع للأسبوع الثامن على التوالي، مكبّدةً إياه خسائر كبيرة في صفوفه.

وأعلنت كتائب القسام مساء الجمعة عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان " بعد عودتهم من خطوط القتال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة... تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من خمسة جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" المضادة للتحصينات والاشتباك معها ".

وأضافت أن عملية الاستهداف أدت إلى إيقاع أفراد القوة الصهيونية ما بين قتيل وجريح.

استهدفت سرايا القدس مقرّ قيادة ميدانياً لقوات الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خان يونس برشقة صاروخية.

كما استهدفت سرايا القدس الحشود العسكرية شرقي دوار القرم شمالي غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار "60"، إضافةً إلى إسقاطها طائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء وسط قطاع غزة.

وأيضاً استهدفت بوابل من قذائف الهاون عدداً من نقاط تمركز آليات وحشود الاحتلال في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوبي المحافظة الوسطى.

وفي عملية مشتركة، أوقع مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام 4 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا فيه بمحور التقدم شرقي جباليا.

وفي الساعات الماضية، أعلن مجاهدو القسام عن تنفيذهم إغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين.

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّ عدد الآليات التي استهدفوها منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري بلغ 740.

في غضون ذلك، أعلن "جيش" الاحتلال إصابة 13 جندياً من جراء القتال في قطاع غزة اليوم، ما يرفع عدد الإصابات في الساعات الـ24 الماضية إلى 23 جندياً، مشيراً إلى إصابة 179 جندياً وضابطاً بجروح بالغة الخطورة، و302 آخرين بجروح متوسطة منذ بدء الغزو البري لغزة، علماً أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أرقام أعلى من ذلك بكثير.

وفي إثر تكبّده خسائر فادحة في العديد والعتاد خلال الحرب على غزّة، انسحب لواء "غولاني" من قطاع غزّة أمس الخميس بعد 60 يوماً من القتال، بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي ادّعى أنّ الانسحاب جاء "للاستراحة وتنظيم الصفوف من جديد".

وجاء أمر سحب كتيبة "غولاني 13" بعد تكبدها خسائر فادحة في القطاع، ولا سيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائد كتيبة "غولاني 13"، تومر غرينبرغ و8 ضباط ومقاتلين آخرين، في وقتٍ سابق.








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