المؤتمرنت -

القسام تستهدف 40 جندياً إسرائيلياً في جباليا

أعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، أنهما نفذتا اليوم الاثنين عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



فقد قالت كتائب القسام اليوم في بيان -عبر تطبيق تليغرام- إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مكونة من 40 جنديا كانت تتحصن بمنزل في جباليا شمال القطاع، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.



وأضافت أنها دمرت 9 آليات إسرائيلية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105"، و4 آليات أخرى في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" أيضا.



كما استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في شقة سكنية بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات في جباليا شمالي غزة، واستهدفت أيضا جرافة للاحتلال من نوع "دي 9" شرق البريج وسط قطاع غزة.



وأعلنت في بيان آخر عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح في مدينة غزة، وتفجيرها عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة بمنطقة جبل الريس شرق مدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.



وفي خان يونس جنوبي القطاع، قالت كتائب القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها قبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خان يونس.



كما قالت إنها استهدفت تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون.



واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيليين بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم" شمال خان يونس، وقصفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة بمنزل شرق خان يونس بقذيفة "الياسين 105″، وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.



من جانبها، ذكرت سرايا القدس أنها قصفت اليوم حشودا للقوات الإسرائيلية في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون.



وقالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، ودكت حشودا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال في محاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون.



وأضافت أنها أيضا قصفت حشودا لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع إيريز شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. وكانت سرايا القدس قد بثت صورا لاستهدافها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.



واليوم، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي جديدين في صفوفه وإصابة جندي إصابةً خطرةً، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزّة.



وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال حتى الآن إلى 488 منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، من بينهم 155 قُتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب أرقام إعلام الاحتلال.