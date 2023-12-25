الثلاثاء, 26-ديسمبر-2023 الساعة: 12:50 ص - آخر تحديث: 11:36 م (36: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، أنهما نفذتا اليوم الاثنين عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القسام تستهدف 40 جندياً إسرائيلياً في جباليا

المؤتمرنت -
القسام تستهدف 40 جندياً إسرائيلياً في جباليا
أعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، أنهما نفذتا اليوم الاثنين عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

فقد قالت كتائب القسام اليوم في بيان -عبر تطبيق تليغرام- إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مكونة من 40 جنديا كانت تتحصن بمنزل في جباليا شمال القطاع، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت أنها دمرت 9 آليات إسرائيلية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105"، و4 آليات أخرى في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" أيضا.

كما استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في شقة سكنية بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات في جباليا شمالي غزة، واستهدفت أيضا جرافة للاحتلال من نوع "دي 9" شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت في بيان آخر عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح في مدينة غزة، وتفجيرها عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة بمنطقة جبل الريس شرق مدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قالت كتائب القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها قبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خان يونس.

كما قالت إنها استهدفت تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيليين بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم" شمال خان يونس، وقصفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة بمنزل شرق خان يونس بقذيفة "الياسين 105″، وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

من جانبها، ذكرت سرايا القدس أنها قصفت اليوم حشودا للقوات الإسرائيلية في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون.

وقالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، ودكت حشودا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال في محاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون.

وأضافت أنها أيضا قصفت حشودا لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع إيريز شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. وكانت سرايا القدس قد بثت صورا لاستهدافها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

واليوم، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي جديدين في صفوفه وإصابة جندي إصابةً خطرةً، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزّة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال حتى الآن إلى 488 منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، من بينهم 155 قُتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب أرقام إعلام الاحتلال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط بنسبة 0.13%
مجتمع مدني: ورشة عمل لتطوير العمل التعاوني بصنعاء
أخبار: خبراء ينصحون: عودوا إلى ارتداء الكمامة
علوم وتقنية: 6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدما
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 ديسمبر
فنون ومنوعات: القبض على الفنانة سما المصرى
أخبار: ظهور اعلامي لرئيس حماس بغزة يحيى السنوار
أخبار: المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
عربي ودولي: تبون يوقع أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر
فنون ومنوعات: هل حصل بيومي على جنسية دولة أخرى؟
مجتمع مدني: ما أهم عوامل الإصابة بسرطان البروستاتا؟
عربي ودولي: أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً صهيونياً في 4 أيام
رياضة: تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون
قضايا وآراء: قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
أخبار: المقاومة الفلسطينية تقتل جنود صهاينة في غزة
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
علوم وتقنية: باحثون يطورون لقاحاً لخفض الكولسترول
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20424
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 9 قلسطينيين في الضفة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر
أخبار: ضبط 1400 سيارة ودراجة نارية في صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الصباحي
رياضة: أتلتيكو يعبر إشبيلية ويتقدم إلى الثالث
رياضة: ليفربول يتعادل مع أرسنال في البريميرليغ
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023