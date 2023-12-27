المؤتمرنت -

كتائب القسام تعلن دخول سلاح جديد للخدمة

كشفت كتائب القسام، أنّها استخدمت للمرة الأولى، بعد 82 يوماً من معركة "طوفان الأقصى" صاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، وهو صناعة روسية، ويُعرف باسم "شميل".



وقد أدخلته القسام إلى الخدمة العسكرية في استهدافها قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزّة القديم بمنطقة جباليا البلد، شمالي القطاع، مشيرةً إلى إيقاعها جنود الاحتلال بين قتل وجريح.



يُشار إلى أنّ صاروخ RPO-A هو قاذف محمول على الكتف، ويَستخدم حشوات قذائف للإطلاق، ويُستعمل للهجوم على مواقع إطلاق النار المخفية من العدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة. ويُذكر أن مداه الأقصى يصل إلى 1000 متر،ونطاق الرؤية فيه يصل إلى 600 متر، بينما يبلغ مداه الفعّال 300 متر.



كذلك، استهدفت القسام طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، كما استهدفت طائرة أخرى بالصاروخ نفسه شرقي مخيم جباليا شمالي.



وفي الصفطاوي أيضاً، اشتبك مجاهدو القسام الليلة الماضية مع قوات الاحتلال، لمدة 6 ساعات متواصلة، بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" المضادة للدروع، و قذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات، ما أجبر الطيران المروحي الإسرائيلي على التدخل لإنقاذ قواته المتوغلة.



وبقذائف "الياسين 105" محلية الصنع، استهدف مجاهدو القسام 9 آليات إسرائيلية، شمالي القطاع، ودبابة وناقلة جند إسرائيليتين في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، حيث قنصوا جندياً إسرائيلياً.



وبقذائف الهاون من العيار الثقيل، دكّت الكتائب حشود الاحتلال شرقي البريج، وسط قطاع غزة. وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرقي البريج والمغازي.



ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد توثق استهداف جنود الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من إسقاطها مسيّرة إسرائيلية من نوع "Sky Racing"، وتحمل الرقم 523، كانت تحلّق في أجواء مدينة غزة.



وأعلنت السرايا استهدفها 3 آليات عسكرية إسرائيلية، بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم"، في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نفذت سلسلة استهدافات لآليات الاحتلال وقواته المتوغلة في أكثر من محور في قطاع غزّة.



من جهته، اعترف جيش الاحتلال، بمقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، وإصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167.