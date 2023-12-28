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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 105

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 105
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهداء، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقال المكتب، في بيان الخميس: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد خير الدين، والصحفي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".

والأحد الماضي، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في العدوان الصهيوني على قطاع غزة بلغ 103 صحفياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته.








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