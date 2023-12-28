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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي برفح- إنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف القدرة، أن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية ادت إلى استشهاد 312 كادر صحي جزء منهم من الطاقات التخصصية النادرة، كما أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة، و142 استهداف مؤسسة صحية، وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة وانهاء الوجود الصحي شمال غزة.

وأكد القدرة أن 50 بالمئة من النازحين من فئة الاطفال يتعرضون للجفاف وسوء التغذية والامراض التنفسية والجلدية والبرد القارص وعدم توفر التطعيمات للمواليد.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت 99 كادرا صحيا على راسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاسية من التعذيب والتجويع والتعرض للبرد الشديد، مطالباً المؤسسات الاممية وعلى راسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارتهم وتفقد احوالهم والتحشيد الدولي للافراج عنهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي استهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابعين لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس عدة مرات، قائلا: "نخشى تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المؤسسات الاممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي ومستشفيات جنوب غزة حماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والاف النازحين.

كما طالب القدرة، المؤسسات الدولية بتدخلات عاجلة من أجل اعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وما يمكن تشغيله من مستشفيات شمال غزة أمام حاجة 800 الف نسمة.








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