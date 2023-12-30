المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21672

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 مصاباً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، السبت، أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى استشهاد 165 شهيداً وإصابة 250 آخرين.



وقال القدرة، إنّ الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادرا صحيا من بينهم كوادر تخصصية نادرة.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات إسعاف وخروجها عن الخدمة، واستهدف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، كما أنه لا يزال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.



وأشار إلى أن شهادات الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم مؤخرا يؤكد أن المعتقلين وخاصة الطواقم الطبية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد.



وطالب القدرة، المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة وتفقد المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والتحشيد الدولي للإفراج عنهم وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.



من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية، إن قرابة 1.5 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا بلا مأوى، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.