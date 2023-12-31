المؤتمرنت -

المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة أباتشي بصاروخ

واصلت كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية، خوض معارك بطولية واشتباكات مسلحة في إطار التصدي لقوات العدو الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة.



وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد، بأن كتائب القسام استهدفت خمس آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".



وأعلنت الكتائب أن مجاهديها استهدفوا قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.



واستهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".



ودكت كتائب القسام تجمعين لآليات وجنود العدو بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

