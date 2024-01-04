المؤتمرنت -

40 شهيداً فلسطينياً في غزة ومجازر جديدة للاحتلال

تعرض قلب المنطقة الوسطى في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، لعدوان صهيوني وحشي مركز.. مشيراً إلى ارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل عدة إصابات.



وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوصول نحو 40 شهيداً من جراء غارات صهيونية على الأحياء السكنية، ومحيط المستشفيات في خان يونس.



وذكرت: إنّ العدو الصهيوني يشن غارات مكثفة على وسط القطاع، ويستهدف النازحين لإجبارهم على مغادرة المنطقة مجدداً.



وفي مخيم المغازي وسط القطاع، ارتقى شهيدين وتسجيل عدد من الجرحى والمفقودين، في قصف مدفعي صهيوني على أحد المنازل.



كما أطلق العدو القذائف الفسفورية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.



ومنذ الليلة الماضية، كثّفت قوات العدو من سلسلة غاراتها العنيفة واستهدفت طوال الليل الأحياء والمنازل السكنية في المنطقة الوسطى للقطاع.



وقصفت مدفعية العدو الصهيوني شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.



وكانت الميادين قد أفادت، الليلة الماضية، بارتقاء 14 شهيداً، وإصابة العشرات بجروح بقصف الاحتلال لمنزل يأوي نازحين قرب محطة العطار غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.. مشيرة إلى إصابة طفلين في قصف مدفعي صهيوني لمنزلهما في مخيم المغازي وسط القطاع.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع لليوم الـ89، وسجّلت 22313 شهيداً و57296 جريجاً، منذ السابع من أكتوبر الماضي في حصيلة غير نهائية.



واستمراراً لحرب الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، ارتكب العدو الصهيوني، خلال الساعات الـ 24 الماضية، عشر مجازر ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 128 شهيداً و261 جريحاً.

