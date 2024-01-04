الخميس, 04-يناير-2024 الساعة: 04:41 م - آخر تحديث: 04:29 م (29: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - حظي المنتخب الوطني للناشئين المتوج بلقب بطولة غرب آسياء العاشرة باستقبال حاشد

استقبال مهيب لمنتخب الناشئين في هذه المحافظة

المؤتمرنت -
استقبال مهيب لمنتخب الناشئين في هذه المحافظة
حظي المنتخب الوطني للناشئين المتوج بلقب بطولة غرب آسيا العاشرة اليوم باستقبال كبير لدى وصوله محافظة ذمار.

واحتشد الآلاف من أبناء المحافظة على جنبات ممر الحافلة الخاصة بالمنتخب بالشارع العام ومعبرين عن فرحتهم وسعادتهم بوصول نجوم المنتخب إلى المحافظة.

ولحظة وصول بعثة المنتخب إلى مقر الإقامة كان في استقبالهم قيادة السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة وقيادة فرع الاتحاد والقيادات والشخصيات المدنية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.. كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف البعثة.

وأفاد علي العوش مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بأن الظروف الصعبة هي التي تصنع الرجال العظماء وهذا ما حققه اليمنيون في مختلف المجالات بما فيها الرياضة. مؤكدا أن هؤلاء الشباب وحدوا قلوب كل اليمنيين في ظل محاولات ومساعي الأعداء لتمزيق الوطن اليمني الكبير.

وعبر المسؤول الرياضي بذمار عن الفخر والاعتزاز بما حققه أبطال اليمن الناشئين من إنجاز رياضي بإحرازهم بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه. لافتا إلى أن هؤلاء الشباب كانوا سفراء لبلدهم ومثلوه أفضل تمثيل .










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: جيرونا يقتنص انتصاراً مثيراً من أتلتيكو
عربي ودولي: اشتباكات مستمرة في عدة محاور بقطاع غزة
رياضة: ريال مدريد يفتتح 2024 بالفوز على مايوركا
قضايا وآراء: تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
أخبار: استعدّوا وتأهّبوا.. صنعاء توجه دعوة هــامـة
عربي ودولي: زلزال اليابان يحصد 62 قتيلاً
أخبار: المؤتمر يدين إحراق ونهب المرتزقة لمنزل الشوافي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي آل الأحول
عربي ودولي: 11 ألف فلسطينياً اعتقلوا خلال 2023
اقتصاد: الذهب يبدأ 2024 مرتفعاً
رياضة: وسط استقبال حاشد.. ناشئو اليمن في إب
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يدين اغتيال صالح العاروري
ثقافة: وقفة بوزارة السياحة تضامناً مع فلسطين
أخبار: 22313 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
فنون ومنوعات: 9 أحداث سماوية يمكن رؤيتها ليلاً في 2024
أخبار: صنعاء تؤكد: أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد
علوم وتقنية: 6 فيتامينات نقصها بالجسم تسبب تساقط الشعر
مجتمع مدني: 3 أوبئة مرشحة للفتك بالبشر العام الحالي
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 يناير
رياضة: ميلان يتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
رياضة: وست هام يتعثر أمام برايتون
رياضة: سوسيداد يتعادل مع ألافيس في الليغا
أخبار: الخارجية تدين اغتيال صالح العاروري
فنون ومنوعات: عادل إمام يقاضي مصلحة الضرائب
عربي ودولي: من هو صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024