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المؤتمر نت - استهدفت كتائب القسام 4 دبابات "ميركافا" إسرائيلية، وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافةً إلى استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات

القسام تكبّد الاحتلال مزيداً من الخسائر في غزة

المؤتمرنت -
القسام تكبّد الاحتلال مزيداً من الخسائر في غزة
أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، أنّ مقاتليها تمكنوا من استهداف مروحية إسرائيلية كانت تحلّق في أجواء شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة بصاروخ أرض- جو.

كما أكّدت القسام دك تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده شرقي خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت الكتائب أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب نفق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت أيضاً إلى أنها استهدفت جرافة عسكرية، ودبابتين صهيونيتين، من نوع "ميركافا" بعبوات "شواظ" شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

أعلنت كتائب القسام توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونشرت مشاهد من إطلاقها رشقة صاروخية من شمالي القطاع باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولليوم الـ99 على التوالي من بدء "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدّي لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي بضراوة في قطاع غزة، موقعةً في صفوف الاحتلال عدداً كبيراً بين قتلى وجرحى، إضافةً إلى إعطابِ آلياته ودباباته المتوغلة في محاور عديدة من القطاع بشكل كامل أو جزئي.

واستهدفت كتائب القسام 4 دبابات "ميركافا" إسرائيلية، وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافةً إلى استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، مؤكدة مقتل عدد من أفرادها.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بإصابة 15 جندياً إسرائيلياً، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، بينها 3 إصابات خطرة.

وكان المتحدّث باسم "الجيش" الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2511 جندياً وضابطاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، و1099 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.








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