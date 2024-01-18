المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 يناير

في مثل هذا اليوم 18 يناير استشهد وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء في غارات للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات، أسفرت أيضاًعن تدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة في جرائم حرب مكتملة الأركان.



ففي 18 يناير 2016، استشهد ثلاثة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان على شاحنة لنقل السجائر في منطقة الساحرة بمدينة المخا محافظة تعز، كما استشهد ثلاثة اطفال وأصيب آخرون في غارة استهدفت منزلا في منطقة بير باشا أدت كذلك إلى تدمير وتضرر العديد من المنازل المجاورة.



كما شن الطيران في المحافظة نفسها غارات على ميناء المخا ومقر المحجر البيطري والطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي إب وتعز في منطقة القاعدة، وغارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة، وغارات على مناطق متفرقة في المدينة استهدفت منطقتي جعشة الحرَّير ومنطقة وادي عرش وخمس غارات على معسكر العمري بمدينة ذوباب، وغارات أخرى على أنحاء متفرقة من واحجة والحنيشية في ذوباب ومنطقة الصنمة غرب مديرية الوزاعية أسفرت عن تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.



استشهد وأصيب عدد من المواطنين وحدثت أضرار بليغة في المنازل والمباني السكنية والمحلات التجارية والممتلكات الخاصة والعامة جراء استهداف طيران العدوان مبنى الإدارة العامة لشرطة أمانة العاصمة ومبنى إدارة الشرطة الراجلة في شارع العدل بمنطقة التحرير المكتظة بالسكان .



وأصيب حارس مبنى المقر الدائم للكشافة والمرشدات بالأمانة جراء عدة غارات شنها الطيران وأدت إلى تدمير المبنى، كما استهدف بغارتين منطقة النهضة بالقرب من مركز اليتيم ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والأحياء القريبة.



واستشهد مواطن وأصيبت زوجه وابنه إثر استهداف طيران العدوان منزلهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن غارات على منطقتي الصحن وآل عقاب بمديرية سحار، استهدفت اثنتان منهما إحدى الرافعات على طريق محظة.



كما شن طيران العدوان غارة على وادي علاف بمديرية سحار، وغارة على شبكة الاتصالات بمنطقة بني سويد بمديرية مجز، وغارتين على قريتي المرقوع وآل لكون بمديرية ساقين، وغارتين على ملعب السلام الرياضي بمدينة صعدة، أحدثتا دماراً في الملعب وملحقاته والمنازل المجاورة له.



واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة بيت القحوم بنقيل الغولة ومقبرة المنطقة في مديرية ريدة بمحافظة عمران، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن سلسلة غارات على مديريتي نهم وأرحب بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام واستهدف مصنع الميتمي للأدوية في مديرية سنحان، ومجمع الرشيد الصناعي في بني مطر، كما شن غارة على منطقة ذهبان مستهدفا مشتقات نفطية.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الكسارة بضلاع همدان، واستهدف سنترال الاتصالات في وادي ظهر، كما قصف منزل الشيخ علي الجرادي بمنطقة خلقة، وشن غارة على غرب نقيل غيلان بمديرية نهم، وغارة على منطقة بيت دهرة بمديرية بني الحارث، وأخرى على منطقة المحجر في مديرية أرحب.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات استهدفت جبل الكولة شرقي مفرق الجوف، وغارتين على جبل هيلان الإستراتيجي، وغارتين على منطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة الغيل بطائرة بدون طيار، وغارتين على منطقة الساقية في مديرية المصلوب، وثلاث غارات على مناطق سدبأ والعقبة غربي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وتعرض منفذ الطوال الحدودي بمحافظة حجة لقصف صاروخي ومدفعي من قبل بارجات العدوان، وشن الطيران أربع غارات على مديرية السبرة بمحافظة إب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان وأصيب أربعة بينهم إمرأة جراء قصف المرتزقة بالدبابات قرية العرسوم في مديرية التعزية بمحافظة تعز، كما استشهدت امرأة في قصف بالمدفعية استهدف القرى السكنية الواقعة في الأطراف الشمالية لمدينة تعز وسوق الرمادة في عصيفرة.



في حين شن طيران العدوان غارة على شرق مدرسة عزان بمديرية الوازعية، وثلاث غارات على مديرية الوازعية، وغارة على تبة الهشام في العقيدة بالمديرية.



واستشهدت امرأتان وأصيب عدد من المواطنين بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على منزل المواطن هادي قائد بمنطقة الفرشاء في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



كما استشهد ستة مواطنين وأصيب 15 آخرين بقصف مدفعي للمرتزقة على سوق الإثنين في المديرية، واستشهد رجل وامرأة وأصيب 15 مواطناً آخرين بينهم نساء وأطفال في غارة استهدفت عرساً بمنطقة اليتمة في المحافظة نفسها، في حين استهدف المرتزقة مناطق متفرقة من مديرية الزاهر بصواريخ الكاتيوشا.



وأصيب مواطنان في غارتين شنهما طيران العدوان على وادي الجبل بمديرية باقم محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة الثعبان بالمديرية ، في الوقت الذي تعرضت فيه مديرية شدا ومناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



طيران العدوان شن غارة شمال كهبوب بمحافظة لحج، وغارة على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، وغارة على جبل يام بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على مزرعة مواطن في قرية الحد بمديرية موزع محافظة تعز، وغارتين على جمارك حرض بمحافظة حجة ومثلها على الربوعة في عسير.



وفي 18 يناير 2018، استشهد مواطن وأصيب آخر في غارتين شنهما طيران العدوان على الطريق العام في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة، كما شن غارة على وادي جارة في جيزان.



وأصيب مواطنان في غارتين لطيران العدوان استهدفتا شاحنة تابعة لمؤسسة سماء اليمن خلال عملية توزيع مساعدات إيوائية للنازحين بمديرية برط العنان في محافظة الجوف.



وشن الطيران المعادي ست غارات على منطقتي العمري وحوزان في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، وغارة على مصنع للثلج في مديرية حيران بمحافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وطفل وجرح أربعة آخرين جراء استهداف مرتزقة العدوان بالقذائف منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



واستشهد سبعة مواطنين في غارة لطائرة بدون طيار شمال الحديدة فيما أطلق المرتزقة النار على الفريق الأممي أثناء فتح الطاقم الأمني للطريق بشارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة بهدف الوصول إلى مكان الفريق الآخر وإصابة سائق الونش وعدد من أفراد الطاقم الأمني.



ونفذ مرتزقة العدوان هجوماً فاشلاً في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومشطوا المنطقة بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف، كما قصفوا بالأسلحة المتوسطة غرب التحيتا.



واستهدف قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة المتوسطة لمرتزقة العدوان مديرية الدريهمي وشرقها، واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شرق حيس.



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة، سبع غارات على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية، وغارة على الطريق العام بمنطقة محلا في مديرية سحار.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة شوابة في ذيبين بمحافظة عمران، وثلاث غارات على حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي 18 يناير 2020، قصف مرتزقة العدوان منازل وممتلكات المواطنين في شارع الخمسين ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، بثماني قذائف مدفعية و 18 قذيفة هاون وبالأسلحة الرشاشة واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات في الشارع، وقصفوا بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مدينة حيس وبالعيارات الرشاشة منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي وأطلقوا 34 قذيفة مدفعية باتجاه شرق حيس.



واحترق منزل مواطن شمال غرب مدينة الدريهمي إثر استهداف المرتزقة له بالأعيرة المتوسطة والثقيلة، كما استهدفوا بعشر قذائف مدفعية قرية الشجن في المديرية، و بقذائف المدفعية مطار الحديدة ، ومشطوا بالعيارات الرشاشة على مدينة الشعب وشارع صنعاء وبست قذائف هاون وبالأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، كما قصفوا بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مدينة حيس ومنطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.



واستهدف المرتزقة بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبأكثر من عشر قذائف هاون قرية الشجن في أطراف الدريهمي.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان، وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية ماهلية وغارة على مديرية رحبة، وغارة على منطقة الجناح في مديرية حريب بمحافظة مأرب، واستهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، قصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 18 يناير 2022، استشهد 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال وأصيبة 11 آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان على منزل أحد المواطنين في الحي الليبي بمديرية معين في أمانة العاصمة، أسفرتا أيضاً عن تدمير خمسة منازل تدميراً كلياً وتضرر عشرات المنازل المجاورة.



كما شن الطيران غارتين على حديقة 21 سبتمبر واستهدف بغارتين الكلية الحربية، وشن غارتين على مبنى مجلس النواب في شارع الستين الغربي بالأمانة.



واستشهد المواطن نايف أحمد عبدالإله الحداد واثنان من أولاده، بالإضافة إلى مواطنين اثنين، كانوا على متن سيارة استهدفها الطيران بغارة في الطريق العام بمديرية حريب في محافظة مأرب.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، واستهدف مدينة ذمار بغارة وشن ثلاث غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش بالمنار وبيت الكوماني بمديرية عنس، وغارة على أبراج الاتصالات في جبل الضيق بجهران.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية الجراحي في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات في الجبلية، وقصفوا بـ 210 قذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.



الطيران المعادي شن أربع غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة، وغارة على مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، وغارتين على منطقة طيبة الاسم في الأجاشر قبالة نجران. واستهدف طيران العدوان في محافظة مأرب بعشر غارات مديرية الجوبة وبخمس غارات مديرية حريب، وخمس غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي وثلاث غارات على مديرية العبدية وغارة على مديرية صرواح، أسفرت عن أضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات المدنية.