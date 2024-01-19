المؤتمرنت -

برد وأمطار متفرقة.. الجوبي يكشف تفاصيل الطقس

توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أجواء باردة، وهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وقال الفلكي الجوبي، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صنعاء، ذمار، صعدة، حجة، عمران، البيضاء، المحويت، ريمة، إب.



كما توقع الجوبي طقساً بارداً ورطباً في معظم المحافظات اليمنية، مشيراً إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.



وأوضح الفلكي اليمني على حسابه فيس بوك، في بيانات تفصيلية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، جاءت كالتالي:



1- صنعاء:

امطار متفرقة ، بارد ، رطب جدا بنسبة 86%، درجة الحرارة : 8°، ونسبة الغيوم 82%، وتكاثف السحاب عند 5 مساء، واتجاه الرياح: شرق-جنوب، وتنشط الرياح الساعة11 صباحا، بسرعة 10كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار53%، وكمية المطر 0٫5 مليم، وموعد المطر الساعة 4 مساء.



2- عدن:

صحو، معتدل، رطب جدا بنسبة81%، درجة الحرارة : 20°، ونسبة الغيوم 29%، وتكاثف السحاب عند 8 صباحا، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة1 مساء، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار5%.



3- تعز:

غائم ، معتدل الى بارد، رطب جدا بنسبة86%، درجة الحرارة : 14°، ونسبة الغيوم 85%، وتكاثف السحاب عند 3 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-جنوب-شرق، وتنشط الرياح الساعة9 صباحا، بسرعة 10كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار21%.



4- المكلا:

صحو، معتدل، رطب بنسبة64%، درجة الحرارة : 18°، ونسبة الغيوم 11%، وتكاثف السحاب عند 8 صباحا، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة12 ظهرا، بسرعة 16كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار1%.



5- الحديدة:

غائم، دافئ، رطب جدا بنسبة88%، درجة الحرارة : 21°، ونسبة الغيوم 67%، وتكاثف السحاب عند 7 صباحا، واتجاه الرياح: غرب-جنوب-جنوب، وتنشط الرياح الساعة12 ظهرا، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار24%.



6- عمران:

عواصف رعدية، بارد، رطب جدا بنسبة89%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 81%، وتكاثف السحاب عند 4 مساء، واتجاه الرياح: شرق-جنوب، وتنشط الرياح الساعة2 مساء، بسرعة 10كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار54%، وكمية المطر 0٫6 مليم، وموعد المطر الساعة 2 مساء.



7- ذمار:

امطار ، بارد ، رطب جدا بنسبة88%، درجة الحرارة : 5°، ونسبة الغيوم 100%، وتكاثف السحاب عند 3 مساء، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة10 صباحا، بسرعة 11كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار68%، وكمية المطر 1٫4 مليم، وموعد المطر الساعة 4 مساء.



8- إب:

غائم ، بارد ، رطب جدا بنسبة90%، درجة الحرارة : 9°، ونسبة الغيوم 81%، وتكاثف السحاب عند 4 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-جنوب، وتنشط الرياح الساعة1 مساء، بسرعة 13كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار24%.



9- مأرب:

غائم ، معتدل الى بارد ، رطب بنسبة56%، درجة الحرارة : 14°، ونسبة الغيوم 71%، وتكاثف السحاب عند 8 مساء، واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال، وتنشط الرياح الساعة4 مساء، بسرعة 18كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار2%.



10- الجوف:

غائم، معتدل الى بارد، جاف بنسبة49%، درجة الحرارة : 12°، ونسبة الغيوم 60%، وتكاثف السحاب عند 3 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال، وتنشط الرياح الساعة9 صباحا، بسرعة 21كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار0%.



11- صعدة:

امطار متفرقة ، بارد ، رطب جدا بنسبة87%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 51%، وتكاثف السحاب عند 2 مساء، واتجاه الرياح: شرق-شمال-شرق، وتنشط الرياح الساعة4 مساء، بسرعة 16كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار34%، وكمية المطر 0٫2 مليم، وموعد المطر الساعة 7 مساء.



12- حجة:

عواصف رعدية ، معتدل الى بارد ، رطب جدا بنسبة86%، درجة الحرارة : 11°، ونسبة الغيوم 82%، وتكاثف السحاب عند 5 مساء، واتجاه الرياح: غرب-جنوب-غرب، وتنشط الرياح الساعة11 صباحا، بسرعة 11كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار64%، وكمية المطر 0٫6 مليم، وموعد المطر الساعة 3 مساء.



13- المحويت:

عواصف رعدية ، بارد ، رطب جدا بنسبة87%، درجة الحرارة : 8°، ونسبة الغيوم 80%، وتكاثف السحاب عند 3 مساء، واتجاه الرياح: غرب-جنوب، وتنشط الرياح الساعة11 صباحا، بسرعة 10كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار67%، وكمية المطر 0٫9 مليم، وموعد المطر الساعة 2 مساء.



14- ريمة:

عواصف رعدية، بارد، رطب جدا بنسبة89%، درجة الحرارة : 7°، ونسبة الغيوم 84%، وتكاثف السحاب عند 5 مساء، واتجاه الرياح: غرب-جنوب، وتنشط الرياح الساعة11 صباحا، بسرعة 11كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار76%، وكمية المطر 45297 مليم، وموعد المطر الساعة 1 مساء.



15- البيضاء:

غائم جزئيا، بارد، رطب جدا بنسبة89%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 39%، وتكاثف السحاب عند 9 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-جنوب، وتنشط الرياح الساعة2 مساء، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار8%.



16- رداع:

امطار متفرقة، بارد، رطب بنسبة79%، درجة الحرارة : 7°، ونسبة الغيوم 89%، وتكاثف السحاب عند 6 مساء، واتجاه الرياح: شرق-شمال-شرق، وتنشط الرياح الساعة3 مساء، بسرعة 14كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار50%، وكمية المطر 0٫8 مليم، وموعد المطر الساعة 3 مساء.



17- زنجبار:

صحو، معتدل، رطب بنسبة79%، درجة الحرارة : 19°، ونسبة الغيوم 29%، وتكاثف السحاب عند 8 صباحا، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة1 مساء، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار4%.



18- الضالع:

غائم جزئيا، بارد، رطب جدا بنسبة84%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 53%، وتكاثف السحاب عند 9 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-جنوب-جنوب، وتنشط الرياح الساعة1 مساء، بسرعة 16كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار7%.



19- الحوطة:

غائم جزئيا، معتدل، رطب بنسبة76%، درجة الحرارة : 17°، ونسبة الغيوم 32%، وتكاثف السحاب عند 9 صباحا، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة3 مساء، بسرعة 24كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار4%.



20- عتق:

صحو، معتدل الى بارد، رطب بنسبة52%، درجة الحرارة : 11°، ونسبة الغيوم 22%، وتكاثف السحاب عند 11 صباحا، واتجاه الرياح: شرق-جنوب، وتنشط الرياح الساعة3 مساء، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار0%.



21- سيئون:

صحو، معتدل الى بارد، رطب بنسبة60%، درجة الحرارة : 11°، ونسبة الغيوم 28%، وتكاثف السحاب عند 6 صباحا، واتجاه الرياح: شرق، وتنشط الرياح الساعة5 مساء، بسرعة 13كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار1%.



22- الغيضه:

صحو، معتدل، رطب بنسبة75%، درجة الحرارة : 17°، ونسبة الغيوم 13%، وتكاثف السحاب عند 7 صباحا، واتجاه الرياح: غرب-شمال-غرب، وتنشط الرياح الساعة3 مساء، بسرعة 19كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار2%.



23- سقطرى:

صحو، معتدل، رطب بنسبة76%، درجة الحرارة : 20°، ونسبة الغيوم 17%، وتكاثف السحاب عند 2 مساء، واتجاه الرياح: شرق-شمال، وتنشط الرياح الساعة4 مساء، بسرعة 18كم/ساعة، ونسبة فرصة الامطار5%.