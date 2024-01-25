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رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل حمزة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفورله – باذن الله تعالى- حمزة محمد حمزة ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الأستاذ/ علي محمد حمزة، مستشار رئيس المؤتمر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه، والى نجل الفقيد/ عبدالله حمزة محمد حمزة، وإخوانه، وافراد الاسرة، وكافة آل حمزة، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".



