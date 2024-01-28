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أخبار
المؤتمر نت - أمطار وسيول.. تحذير لسكان 8 محافظات يمنية

أمطار وسيول.. تحذير هام لسكان 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
أمطار وسيول.. تحذير هام لسكان 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ٥ - ١٠ درجات مئوية.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، غرب صنعاء، ذمار، إب، تعز ولحج والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8 في ذمار، 8.6 في عمران، 10 في صنعاء.

ونبه المواطنين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول وعدم التواجد في مجاريها أثناء وبعد هطول الأمطار.








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