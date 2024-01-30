الأربعاء, 31-يناير-2024 الساعة: 12:28 ص - آخر تحديث: 11:58 م (58: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أن إستراتيجية أخذ الثأر والعقاب على تطاولات واشنطن ولندن قادم وسيتم استهداف كل

وزير الدفاع متوعداً : سنجعل البحرين الاحمر والعربي سياجاً من نار ضد الصهاينة

المؤتمرنت -
وزير الدفاع متوعداً : سنجعل البحرين الاحمر والعربي سياجاً من نار ضد الصهاينة
جدد وزير الدفاع اليمني اللواء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، تحذيرات القوات المسلحة اليمنية للقوى الإمبريالية المتوحشة ممثلة بالأمريكي والبريطاني من السعي البغيض لتدويل وعسكرة البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وفي اجتماع استثنائي اليوم مع قادة القوات البحرية والدفاع الساحلي " قال وزير الدفاع إن استمرار العدوان الأمريكي - البريطاني الغادر تعدي سافر لسيادة اليمن ومزعزع لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن إستراتيجية أخذ الثأر والعقاب على تطاولات واشنطن ولندن قادم وسيتم استهداف كل خاصرة تؤلمهم وتوجعهم وتجعلهم يعظّون أصابع الندم.

وباسم القوات المسلحة اليمنية توعد اللواء العاطفي بأنهم سيجعلون " البحرين الأحمر والعربي سياجاً من نار لا ترحم الصهاينة ومن معهم ولا نسمح لهم بأن يكون شرياناً يغذي توحشهم وإجرامهم ضد أهلنا في فلسطين".

كما جدد التأكيد على أن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم مؤمنة ومستقرة وحركة السفن تسير بشكل آمن عدا السفن الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا سفن أمريكا وبريطانيا كونها سفن دول تعتدي على اليمن وغزة

وعدّ الوزير العاطفي البحر الأحمر، امتداداً جغرافياً وجيو استراتيجياً للجغرافية اليمنية وليس أرضاً أمريكية أو بريطانية وأمنه واستقراره وتأمين الملاحة فيه ليست وظيفة الأمريكي والبريطاني.

كما أكد أن مسئولية تأمين البحر الأحمر قانونياً وعسكرياً وسياسياً تقع على عاتق الدول والبلدان المشاطئة على البحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن الذي يمتد جذوره إلى فجر التاريخ البشري قبل أن تنشأ امبراطورية رعاة البقر في أمريكا.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق توجه نصائح للتعامل مع التصعيد في البحر الاحمر
فنون ومنوعات: كسوف كلي للشمس يغرق قارة بالظلام
علوم وتقنية: 5 أطعمة خارقة لصحة المرأة
عربي ودولي: أمريكيون يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
اقتصاد: "الكويت" تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 26637
أخبار: 6370 معتقلا فلسطينيا منذ 7 اكتوبر
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 29 يناير
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أخبار: توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة
أخبار: المقاومة الفلسطينية مستمرة بالتصدي للإحتلال
أخبار: رفض واستهجان يمني لتصريحات البعوث الامريكي
أخبار: أبو راس يشيد بنضالات قاسم سلام الوطنية والعربية والقومية
أخبار: أمطار وسيول.. تحذير لسكان 8 محافظات يمنية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 يناير
أخبار: آلاف الصهاينة يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو
أخبار: زلزال شديد يضرب هذه الدولة
عربي ودولي: فنزويلا: الاحتلال يرتكب الإبادة في غزة
اقتصاد: ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط
مجتمع مدني: تدريب رواد المشاريع الإبداعية بصنعاء
ثقافة: لجنة نصرة الأقصى تكرم رسام الكاريكاتور كمال شرف
أخبار: برلماني إيرلندي يفخر بنضال اليمن وفلسطين ضد قوى (الإمبريالية)
مجتمع مدني: إنجاز غير مسبوق في تاريخ اليمن
أخبار: أجواء باردة على 5 محافظات يمنية
أخبار: إحالة فورية لقرارات هامة .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024