الأربعاء, 31-يناير-2024 الساعة: 03:45 م - آخر تحديث: 03:25 م (25: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استهداف صاروخي لمدمرة امريكية في البحر الاحمر

استهداف صاروخي يمني لمدمرة امريكية في البحر الاحمر

المؤتمرنت -
استهداف صاروخي يمني لمدمرة امريكية في البحر الاحمر
أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهدافها.

وشددت على أنه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان إلى استمرار القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
ثقافة: الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق توجه نصائح للتعامل مع التصعيد في البحر الاحمر
فنون ومنوعات: كسوف كلي للشمس يغرق قارة بالظلام
علوم وتقنية: 5 أطعمة خارقة لصحة المرأة
أخبار: أنباء عن تقدم باتجاه وقف إطلاق النار بغزة
عربي ودولي: أمريكيون يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
اقتصاد: "الكويت" تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 26751
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 30 يناير
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 26637
أخبار: 6370 معتقلا فلسطينيا منذ 7 اكتوبر
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 29 يناير
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أخبار: توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة
أخبار: المقاومة الفلسطينية مستمرة بالتصدي للإحتلال
أخبار: رفض واستهجان يمني لتصريحات البعوث الامريكي
أخبار: أبو راس يشيد بنضالات قاسم سلام الوطنية والعربية والقومية
أخبار: أمطار وسيول.. تحذير لسكان 8 محافظات يمنية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 يناير
أخبار: آلاف الصهاينة يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو
أخبار: زلزال شديد يضرب هذه الدولة
عربي ودولي: فنزويلا: الاحتلال يرتكب الإبادة في غزة
اقتصاد: ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط
مجتمع مدني: تدريب رواد المشاريع الإبداعية بصنعاء
ثقافة: لجنة نصرة الأقصى تكرم رسام الكاريكاتور كمال شرف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024