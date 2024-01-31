المؤتمرنت -

استهداف صاروخي يمني لمدمرة امريكية في البحر الاحمر

أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.



وأكدت القوات المسلحة في بيان أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهدافها.



وشددت على أنه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.



وأشار البيان إلى استمرار القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.