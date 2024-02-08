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المؤتمر نت - أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة

وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة

المؤتمرنت -
وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة
أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأوضحت حركة حماس، في بيان أن زيارة الوفد للقاهرة تأتي لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان أعلن أمس الأربعاء إن وفدَ حركته سيتجه للقاهرة لمتابعة ما قدمته من أفكار في مقترح باريس لوقف إطلاق النار، وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويوقف معاناته.

وأكد حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن حركة حماس تعاملت مع المقترح بروح إيجابية وقدمت ملاحظاتها بما يضمن وقف إطلاق نار شامل، وإنهاء العدوان الهمجي على غزة، وإدخال المساعدات، وتأمين الإيواء للنازحين، وضمان الإعمار ورفع الحصار عن القطاع، وإنجاز عملية تبادل أسرى.








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