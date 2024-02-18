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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم الأحد، إلى 28 ألفاً و985 شهيداً و68 ألفاً و883 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28985

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28985
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم الأحد، إلى 28 ألفاً و985 شهيداً و68 ألفاً و883 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيداً و205 مصابين.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 135 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.








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