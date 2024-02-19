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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 29 ألفاً و92 شهيداً، و69 ألفاً و28 جريحاً

98120 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
98120 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 29 ألفاً و92 شهيداً، و69 ألفاً و28 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و145 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وأشارت إلى أن "25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة"، موضحة أن جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية وتهجير الأهالي.








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