الإثنين, 19-فبراير-2024 الساعة: 10:46 م - آخر تحديث: 10:27 م (27: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استهداف طائرة استطلاع معادية من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7"

بصاروخ سام.. استهداف طائرة من طراز "هيرمز 900"

المؤتمرنت -
بصاروخ سام.. استهداف طائرة من طراز "هيرمز 900"
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكاتٍ عنيفةً ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل استهداف جنوده وآلياته، ولا سيما في شمالي قطاع غزّة من مدينة جباليا وفي خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع تزايد في وتيرة العمليات المشتركة بين المقاومين.

في هذا السياق، أعلنت كتائب القسّام، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها أكّدوا قنص جنديين إسرائيليين والاشتباك مع قوةٍ راجلة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب، في منطقة حي الأمل، غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأكّدت الكتائب، في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من استهداف قوةٍ راجلة للاحتلال الإسرائيلي مكوّنة من 15 ضابطاً وجندياً، تحصّنت داخل منزلٍ بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع، وقذيفةٍ أخرى مضادة للأفراد، مؤكّدةً إيقاعهم بين قتيل وجريح، وسماع أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد اشتعال النيران بهم، في منطقة الحاووز غربي مدينة خان يونس.

وفي عمليةٍ مشتركة، تمكّن المقاومون في كتائب القسّام وكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، من استهداف طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7" جنوبي غربي مدينة غزّة.

وعرضت المقاومة مشاهد من استهدافٍ لطائرات العدو بصواريخ "سام 7" في أجواء مدينة غزّة.

هذا ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مجاهديها تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة جباليا، شمالي قطاع غزّة، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، اُستخدِمت خلاله الأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وقصف مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تجمعاتٍ لجنود الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" شمالي شرقي المنطقة الوسطى برشقةٍ صاروخية من طراز "107".

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى تمكّن مجاهديها من خوض اشتباكاتٍ ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة و قذائف الـ "آر بي جي" في محور القتال غربي مدينة خان يونس.

وفي حصيلةٍ لعمليات كتائب الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلن المتحدث باسمها، أبو خالد، أنّ مقاتلي الكتائب نفّذوا مايزيد عن 400 مهمة عسكرية، منها 100 اشتباكات مباشر مع جنود الاحتلال وآلياته في جميع محاور التقدم، مؤكّداً إيقاع خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته، والاستيلاء على عتادٍ عسكري.

وأوضح أبو خالد أنّ المقاتلين استهدفوا بقذائف "آر بي جي" وقذائف "تاندوم" المضادة للدروع 25 آلية وتجمّع لقوات الاحتلال. كذلك، أعلن تمكن وحدة القنص في الكتائب من تنفيذ 5 عمليات قنصٍ لجنود الاحتلال.

كذلك، أعلن استهداف كتائب الشهيد عمر القاسم المستوطنات الإسرائيلية بعددٍ من الرشقات الصاروخية، إضافةً إلى دكّ تجمعات وتحشدات الاحتلال بمدافع "الهاون" من العيار الثقيل، وإسقاط مُسيّرات وطائرة استطلاع تتبع لـ "جيش" الاحتلال.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، فاقت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال 236، منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية 574 قتيلاً من الجنود والضباط، منذ بداية "طوفان الأقصى".

أمّا من ناحية الجرحى، فقد أُصيب ما مجموعه 2928 جندياً إسرائيلياً، بينهم 1373 جندياً تعرضوا للإصابات في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية عند أكثر من محور في غزّة، كما بينهم 723 جندياً صنّفت حالتهم بالخطيرة.

وعلى الرغم من تشديد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في القطاع سعياً لإخفاء حجم خسائره، تُظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: صورة سيلفي تنهي حياة رجل بشكل مروع
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
مجتمع مدني: هكذا يدمر الغضب صحتك
عربي ودولي: 64 قتيلاً جراء أعمال عنف في غينيا
مجتمع مدني: معرض البناء والانشاء.. حضور فاعل رغم الظروف
أخبار: السياسي الأعلى يشيد بإنجازات القوات المسلحة
أخبار: النواب يناقش مواضيع تتصل بأداء وزارة الصناعة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: 98120 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 فبراير
أخبار: إغراق سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية (تفاصيل)
أخبار: استمرار التطورات في مسرح العمليات .. بيان مرتقب
أخبار: صحة غزة: إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر
فنون ومنوعات: هكذا سيظهر "قمر الثلج" في 24 فبراير!
رياضة: يونايتد يهزم لوتون تاون في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ يسقط أمام بوخوم
رياضة: روما يواصل انتصاراته بالدورى الإيطالى
عربي ودولي: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثة
أخبار: أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة رئيس فرع همدان
مجتمع مدني: 5 أمراض خطيرة لجفاف الفم
محافظات: إتلاف 600 كيلو من الأسماك في صنعاء
عربي ودولي: عاجل.. احتراق سفينة بحرية إسرائيلية
أخبار: توجيهات رئاسية بتوزيع إسطوانات الغاز مجاناً
علوم وتقنية: طبيبة تحذر من تبريد هذه الأطعمة
أخبار: 32 شهيداً فلسطينياً بقصف صهيوني منازل بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024