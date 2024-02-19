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أخبار
المؤتمر نت - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض

الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب

المؤتمرنت -
الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.

وأضافت الوكالة عبر منصة "اكس" اليوم الإثنين، أن نصف المتواجدين في رفح لا مكان يؤويهم سوى منشآت الوكالة.

وأكدت أن 153 منشأة للوكالة في قطاع غزة تم استهدافها خلال الحرب، مشيرةً إلى أن نصف السكان ليس لديهم مكان يذهبون إليه سوى الملاجئ.

وذكرت الوكالة أن الأطفال خلال الحرب على غزة يجب أن يكونوا في مدارسها للتعلم، وليس للاحتماء من القنابل.








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