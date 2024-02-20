المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29195

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و195 شهيداً، و69 ألفاً و170 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 103 شهداء و142 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وقالت الوزارة إنه جرى إخلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية؛ فيما لا زال 118 مريضا داخل المجمع، موضحة أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم والمرضى.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.