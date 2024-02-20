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المؤتمر نت - كشفت وزارة التربية الفلسطينية، أن 5260 طالبًا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي

5260 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
5260 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر
كشفت وزارة التربية الفلسطينية، أن 5260 طالبًا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت التربية في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استُشهد في الضفة 47 طالبًا وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94 آخرين.

وأشارت إلى أن 251 معلمًا وإداريًا استُشهد وأصيب 846 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 آخرين في الضفة.

تدمير المدارس
ولفتت الوزارة إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى تعرض 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة لاستخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.








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