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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفاً و313 شهيداً و69 ألفا و333 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 29313

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 29313
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفاً و313 شهيداً و69 ألفا و333 مصاباً.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيداً و163 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 138 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.








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