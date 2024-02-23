المؤتمرنت -

29514 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و514 شهيداً و69 ألفاً و616 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ 140 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.