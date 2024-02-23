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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 132، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 132

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 132
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 132، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

وقال المكتب في بيان، الجمعة، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 132 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد تشرين ياغي، والصحفي مصعب أبو زايد، مع عائلتيهما في قصفٍ إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع".

ويواصل الاحتلال لليوم الـ140 على التوالي، استهداف الطواقم الإعلامية والصحفية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.








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