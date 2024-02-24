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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفاً و606 شهداء و68 ألفاً و737 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 29606

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 29606
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفاً و606 شهداء و68 ألفاً و737 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيداً و123 مصاباً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أنه لا تزال توجد أعداد كثيرة من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لانتشالهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل على قطاع غزة لليوم الحادي والأربعين بعد المئة على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.








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