المؤتمرنت -

شرف يؤكد عدم شرعية وقانونية العدوان العسكري على اليمن

وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، للاحتجاج على استمرار العدوان العسكري الأمريكي - البريطاني على اليمن، وآخرها استهداف العاصمة صنعاء وثلاث محافظات بـ 22 غارة جوية.



وشدد الوزير شرف، في رسالته على عدم شرعية وقانونية العدوان العسكري الأمريكي - البريطاني، على اليمن، والذي جاء عقاباً لها على موقفها الأخلاقي والإنساني في دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والدعوة لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.



وأكد أن موقف صنعاء واضح وجلي وأنها ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستثناء السفن المتجهة للعدو الإسرائيلي، أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وكذا سفن دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، وحتى إيقاف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود دون أية عوائق.

