المؤتمرنت -

29782 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و782 شهيداً و70 ألفاً و43 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلفت 90 شهيدا و164 مصابا، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأكدت أن طواقم الإسعاف انتشلت منذ فجر اليوم، جثامين 17 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة، ألقت خلاله عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات، دمرت أكثر من 50 في المئة من مباني القطاع، وهجرت 90 في المئة من سكانه داخليا، مسببة أزمة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة خاصة في القطاع.