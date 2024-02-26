المؤتمرنت -

7255 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية إلى 7255 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً ليلة الأحد/الاثنين.



وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7255، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".



وأشارتا إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس (الأحد) وحتّى صباح الاثنين، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة بينهم أطفال وسيدتان وأسرى سابقون".



ووفق البيان توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وجنين وطولكرم(شمال) وأريحا (شرق) ورام الله والقدس (وسط) وتخللها "عمليات تنكيل واسعة".



كما تخلل الاعتقالات "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، وفق ذات المصدر.



ولفت البيان إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال عدد من عمال غزة من مدينة نابلس، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم.



ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إدارياً، وفق معطيات المؤسستين حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني.



ويشن جيش الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات متواصلة ومتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية بشكل غير مسبوق مستهدفاً كافة الفئات، وذلك منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.