المؤتمرنت -

شرف يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي

ناقش وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، اليوم مع المدير الجديد لمكتب الممثل الأممي الدكتور محمد الغنام، أعمال المكتب في صنعاء وخططه للعام 2024م.



وفي اللقاء أشار الوزير شرف، إلى أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني على الجمهورية اليمنية هو عقاب لصنعاء من واشنطن والدول الحليفة للكيان الصهيوني بسبب موقفها الإنساني والأخلاقي في دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأكد أن موقف صنعاء ثابت ومستمر حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.

