المؤتمرنت -

رفع قدرتها التوليدية الى 65 ميجاوات.. عودة مرتقبة لتيار محطة حزيز الكهربائية

شدد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي على ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع القدرة التشغيلية لمحطة حزيز الكهربائية، وإدخالها للخدمة بكامل طاقتها التوليدية لتغطية احتياجات المواطنين من الطاقة.



وأكد البخيتي حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على توفير مخزون استراتيجي للمحطة لتجاوز ما مرت به خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة نظرا لعدم توفر قطع الغيار اللازمة لعملية الصيانة والتأهيل.



وفيما اعتبر محطة حزيز واحدة من أهم وأبرز المحطات الوطنية على مستوى اليمن، حث وزير الكهرباء قيادة المحطة على ضرورة عمل مصفوفة متكاملة تتضمن كافة الاحتياجات الضرورية لاستكمال عملية الصيانة للمحطة، والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.



من جهته كشف مدير المحطة المهندس علي العلاية، إدخال سبع وحدات الخدمة بقدرة 45 ميجاوات، فيما تبقى أربع وحدات جاري فيها أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لإدخالها إلى الخدمة في القريب العاجل، متوقعًا ارتفاع القدرة التوليدية للمحطة إلى 65 ميجاوات.





وكان وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال تفقد اليوم سير أعمال التشغيل والصيانة بمحطة حزيز الكهربائية، مطلعا على سير العمل في المحطة بمختلف أقسامها والقدرة التوليدية القائمة فيها، حيث استمعا من مدير المحطة المهندس علي العلاية، ومدراء التشغيل والصيانة، إلى عن سير العمل وآلية التشغيل والصيانة، وخطوات رفع القدرات التوليدية للمحطة.

