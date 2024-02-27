المؤتمرنت -

إنزال جوي.. دولة عربية تقدم مساعدات مباشرة لسكان غزة

أعلن الجيش الأردني الاثنين أنه قام بأربعة إنزالات جوا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي وهو الإنزال السادس عشر الذي ينظمه الأردن على قطاع غزة، لكن الأول الذي يصل إلى السكان مباشرة، بينما حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تداعيات إنسانية خطيرة إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح الحدودية مع مصر التي تعتبر آخر ملاذ للغزيين الفارين من الحرب



وقال الجيش الأردني في بيان الاثنين إنه رتب أيضا أكبر عملية إنزال جوي حتى الآن لتوصيل المساعدات إلى غزة حيث يتضور معظم النازحين جوعا.



وذكر المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري أن العملية شاركت فيها أربع طائرات سي-130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.



وقال الحياري لرويترز إن المساعدات أُسقطت على 11 موقعا على امتداد ساحل غزة من أقصى الشمال إلى الجنوب كي يجمعها المدنيون. وأُنزلت أدوية ومؤن إنسانية جوا بالمظلات إلى المستشفيات التي يديرها الجيش الأردني في غزة.



وجاء في بيان للقوات المسلحة الأردنية أن الجيش نفّذ "أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة"، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، موضحا أن المساعدات تشمل "مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفا عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب" المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر.



وتابع البيان "هذه الإنزالات الجوية استهدفت بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب"، مشيرا إلى أن "مشاركة طائرة فرنسية يعد تأكيدا على دعم الجهود الأردنية الإنسانية" لمساندة غزة و"عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

