المؤتمرنت -

صحة غزة: وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن رصد حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال القطاع.



وأكد المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، محذراً من أن الجفاف وسوء التغذية "سيحصد آلاف الأطفال والسيدات الحوامل في القطاع" المحاصر.



ودعا القدرة، المؤسسات الدولية، إلى "إجراء مسح طبي شامل في اماكن الايواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية".



وأفاد المتحدث الفلسطيني، بأنَّ 30 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت عن الخدمة نتيجة عدوان جيش الاحتلال على غزة.



وقال إن "المؤسسات الأممية عليها مسؤوليات أخلاقية ووظيفية لحماية الاطفال والنساء وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة".



وكانت وزارة الصحة قالت إن عددا من الحالات الخطيرة من الأطفال الرضع تصل إلى مستشفى كمال عدوان نتيجة الجفاف وسوء التغذية.